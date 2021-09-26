Necati Erkmen: 'Bizim için güzel bir maçtı'

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bizim için güzel bir maçtı. Kardeş kulübümüz Bursaspor için zor bir maçtı. Geçen hafta üstün oynadığımız maçı şansızlıklarla kazanamamıştık. Hafta içerisinde de Bursaspor'un teknik direktör değişikliğiyle maçı farklı oynayacağını oyunculara aktardık. İlk yarının ortalarında attığımız golle 2-0 önde bitirdik. İkinci yarıya da golle başladık. 3-0 olduktan sonra takım savunmasını iyi yaptık." diye konuştu.

Namağlup unvanlarını korumak istediklerini aktaran Erkmen, iyi oyunlarını önümüzdeki haftalarda da devam ettirmek istediklerini söyledi.

AA