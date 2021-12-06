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Necati Erkmen: Ankaragücü hedefine adım adım gidecektir

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, 2-0 kazandıkları Balıkesirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. “Ankaragücü hedefine adım adım gidecektir. Bu yolun sonu şampiyonluk” dedi.

06 Aralık 2021, Pazartesi 23:32 Son Güncelleme:
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Necati Erkmen: Ankaragücü hedefine adım adım gidecektir

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında evinde Balıkesirspor’u 2-0 mağlup eden MKE Ankaragücü’nde müsabaka sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Necati Erkmen, şampiyonluk istediklerini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Mesai saatinin olduğu bir müsabaka da gelen seyircimize teşekkür ediyoruz. Taraftarımız kendine yakışına yaptı. Bizi destek verdi. Müsabakayı oynayan sporcularımızı ve teknik kadromuzu tebrik ediyorum. Yönetimimize bize verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Ankaragücü hedefine adım adım gidecektir. Bu yolun sonu şampiyonluk” (İHA)

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