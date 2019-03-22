Ndiaye hayat veriyor

Stoke City'den G.Saray'a kiralık dönen Ndiaye yaz kampını takımla geçirmedi. Avrupa ve ligde gördüğü kırmızı kartlarla ritmi düşen Ndiaye, sezonun ilk yarısında teknik heyette hayal kırıklığı yarattı. Devre arası kampı, Belhanda-Feghouli ikilisi gibi Ndiaye'yi de kendine getirdi. Senegalli orta saha oyuncusu ligin ikinci yarısında 3 gol-1 asistlik performansıyla ön plana çıktı. Bursa'da 10.76 km koşan tecrübeli yıldız sahanın en iyisiydi. Fernando, Donk ve Selçuk'u ön liberoda değişmeli olarak kullanan Terim, Ndiaye'den vazgeçmedi ve Senegalli de hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Stoke City'ye geri dönmeyi düşünmeyen Ndiaye ile Çin kulüplerinin ilgilendiği öğrenildi.

YENIDEN KİRALANACAK

Galatasaray formunu koruması halinde Ndiaye'yi tekrar kiralamak için girişimde bulunacak. Futbolcu son iki haftada iki gol birden atarak takıma katkı sağlamıştı.

(Sabah)