NBA’in eski yıldızlarından Delonte West acınacak halde

2004 ile 2012 arasında NBA’de forma giyen Delonte West’in önce bir kişi tarafından dövüldüğü ardından da polis tarafından tutuklandığı görüntüler, sosyal medyada büyük yankı buldu. West’in hangi sebepten dolayı kavgaya karıştığı ve polisle neden tartıştığı bilinmezken içinde bulunduğu hâl basketbolseverleri endişelendirdi.

Bir süredir evsiz olan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 36 yaşındaki eski basketbolcu, kariyerinde Boston Celtics, Seattle Supersonics, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks formaları giymişti.