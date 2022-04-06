Play Off’lara direkt katılma mücadelesi veren Denver Nuggets, Salı günü evinde San Antonio Spurs’e 116-97 mağlup oldu. Ancak Nuggets’ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic, maçı 41 sayı 17 ribaund ile tamamlayarak MVP sıralamasında liderliği bırakmadı.

Jokic, geçen yıl da normal sezonun en değerli oyuncusu seçilmişti. Sırp yıldız, ayrıca kalan 2 maçında 39 sayı daha atarsa NBA tarihinde bir sezonda 2 bin sayı, 1000 ribaund ve 500 asisst barajını geçen ilk oyuncu olacak. Denver Nuggets’ın normal sezonda iki maçı daha kaldı. Jokic, son iki maçını evinde kendi taraftar önünde oynayacak olması bu yarıştaki en büyük avantajı olarak değerlendiriliyor.

Milwaukee Bucks’ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, MVP yarışında Jokic’in ardından ikinci sırada bulunuyor. Nijerya asıllı Yunan atlet Antetokoumnpo, geçen yıl hem takımını şampiyon yaptı hem de NBA finallerinin MVP’si seçildi. Milwaukee Bucks, bu yıl sezona beklenen başlangıcı yapamasa da All Star arasından sonra yükselişe geçerek Doğu Konferansında liderlik için iddialı konuma geldi. Bu başarıda en büyük pay hiç şüphesiz takımın yıldızı Antetokounmpo’ya ait. Ancak Milwaukee Bucks, son maçında Chicago Bulls karşısında önemli bir galibiyet alırken Antetokoumnpo’nun 18 sayılık performansı hayal kırıklığı yarattı. Milwaukee’nin normal sezonda 1’i evinde olmak üzere 3 maçı daha kaldı.

MVP yarışında üçüncü sırada ise Philadelphia 76ers’ın yıldızı Joel Embiid bulunuyor. Philadelphia, takas sezonunda Brooklyn Nets’ten All Star James Harden’ı kadrosunda katana kadar üst sıralarda yer bulmakta zorlansa da Joel Embiid, sezon boyunca istikrarlı performansı ile MVP sıralamasında üçüncülüğe kadar çıkmayı başardı. Philadelphia 76ers’ın Salı günü Indiana Pacers’ı 131-122 yendiği maçta Joel Embiid, 45 sayı 13 ribaund ile oynarak rakiplerine son maça kadar bu yarışın içinde olacağı mesajını verdi. Philadelphia 76ers takımında normal sezonda MVP ödülünü en son 2000-2001 sezonunda Allen Iverson kazanmıştı. Philadelphia’nın 2’si evinde olmak üzere 3 maçı daha var.

NBA’DE TARTIŞMALI MVP BELİRLEME SİSTEMİ

Salı günü itibarı ile Nikola Jokic 27 sayı, 13 ribaund, 7.9 asist; Giannis Antetokounmpo 29.9 sayı 11.6 ribaund 5.8 asist; Joel Embiid ise 30.4 sayı 11.6 ribaund 4.2 asist ile oynuyor. Ancak MVP oylaması, sadece bu istatistikler dikkate alınarak yapılmıyor.

NBA’de en değerli oyuncuyu belirlemek için çok daha farklı istatistikler de dikkate alınıyor. Bunların başında MVP adayı oyuncunun takımı için ne kadar hayati bir önem arzettiği geliyor. Yani MVP’yi kazanacak aday, takımı için olmazsa olmaz olacak.

NBA’de sezonun en değerli oyuncusunu, gazeteci ve televizyonculardan oluşan bir panel, oy verme usulü ile belirliyor. Ancak bu yöntem, yeterince objektif olmadığı için eleştiriliyor. NBA yönetimi, 2017 yılında NBA takımlarının maçlarını veren kanallarda çalışan kişileri “çıkar çatışması”na sebep olacağı için panel dışında bıraktı. NBA yönetimi böylece eleştirileri biraz olsun hafifletmeyi amaçladı. Ancak geçen yıl da oylamada ikinci sırada kalan Joel EMbiid, eğer bu yılda MVP oylamasını kazamazsa bunu sebebinin önyargı olacağını söyleyerek sisteme dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İlk kez 1955-1956 sezonunda verilmeye başlanan MVP ödüllerini bugüne kadar en çok Kareem Abdul Cabbar 6 kere kazandı. Michael Jordan 5 kere, Lebron James ise bu ödülü 4 kere kazandı. Giannis Antetokounmpo, bu ödülü iki kere kazanan ilk yabancı kökenli oyuncu oldu.

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