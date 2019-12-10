NBA’de Milwaukee Bucks’tan üst üste 15. galibiyet

Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın 11 sayı, 6 ribauntla oynadığı maçta Milwaukee Bucks, sahasında Orlando Magic’i 110-101 yendi.

10 Aralık 2019, Salı 10:15
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NBA’de Milwaukee Bucks’tan üst üste 15. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova’nın forma giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Orlando Magic’i 110-101 yenerek peş peşe 15. galibiyetini aldı.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, yıldızı Giannis Antetokounmpo’nun 32 sayı, 15 ribaunt, 8 asistle oynadığı maçta Magic’i 110-101 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Sezonun 21. galibiyetini alan Bucks’ta, Khris Middleton 20 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, 16 dakika süre alan Ersan İlyasova da 11 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Magic’te ise Evan Fournier’in 26, Terrence Ross’un 23 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

AA

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