NBA’de Malcolm Brogdon test sonucu pozitif
Indiana Pacers’ın oyun kurucusu Malcolm Brogdon, yeni tip koronavirüse yakalandığını açıkladı. 27 yaşındaki ABD’li basketbolcu, kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Şu anda karantinadayım ve kendimi iyi hissediyorum. NBA sezonunun devamı için Orlando’da takım arkadaşlarıma katılmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Indiana Pacers’ın oyun kurucusu Malcolm Brogdon, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. 27 yaşındaki ABD’li basketbolcu, kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Şu anda karantinadayım ve kendimi iyi hissediyorum. NBA sezonunun devamı için Orlando’da takım arkadaşlarıma katılmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.
NBA’de koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz’da Orlando’daki ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde devam edeceği açıklanmıştı.