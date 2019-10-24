NBA’de Kawhi Leonard, bıraktığı yerden

NBA’de yeni sezon dün oynanan iki maçla başladı.

Yaptıkları transfer hamleleriyle şampiyonluk adayları arasına giren Los Angeles kenti takımları arasındaki maçta Clippers, Lakers’ı 112-102 mağlup etti. Sakatlığı bulunan Paul George’tan yoksun sahaya çıkan ev sahibi Clippers’ın all-star forveti Kawhi Leonard, 30 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Lou Williams 21, Montrezl Harrell 17 sayı kaydetti.

Lakers’ın yıldız oyuncuları Anthony Davis’in 25 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve LeBron James’in 18 sayı, 9 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Şampiyon uzatmada güldü

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Toronto Raptors ile New Orleans Pelicans arasındaki mücadele ise büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Raptors, normal süresi 117-117 biten karşılaşmayı, uzatma sonunda 130-122 kazandı.

Raptors’ı galibiyete, 34 sayı, 18 ribaunt, 5 asist üreten Pascal Siakam ve 34 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan Fred Van Vleet taşıdı. Kyle Lowry de 22 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Melli’den 3 üçlük

Eski Fenerbahçeli Nicolo Melli ikinci çeyrekte oyuna girdi ve üst üste denediği 3 adet üçlüğü sayıya çevirdi. Melli, maçı 14 sayı, 5 ribaund, 2 asistle tamamladı.