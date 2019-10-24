NBA’de Kawhi Leonard, bıraktığı yerden

Toronto Raptors’ın tarihindeki ilk şampiyonluğunda büyük rol oynayan Kawhi Leonard, yeni takımı Clippers ile çıktığı ilk maçta 30 sayı atıp, LeBron James ve Anthony Davis’li Lakers’ı deviren isim oldu.

24 Ekim 2019, Perşembe 06:01
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NBA’de Kawhi Leonard, bıraktığı yerden

NBAde yeni sezon dün oynanan iki maçla başladı.

Yaptıkları transfer hamleleriyle şampiyonluk adayları arasına giren Los Angeles kenti takımları arasındaki maçta Clippers, Lakers’ı 112-102 mağlup etti. Sakatlığı bulunan Paul George’tan yoksun sahaya çıkan ev sahibi Clippers’ın all-star forveti Kawhi Leonard, 30 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Lou Williams 21, Montrezl Harrell 17 sayı kaydetti.

Lakers’ın yıldız oyuncuları Anthony Davis’in 25 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve LeBron James’in 18 sayı, 9 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Şampiyon uzatmada güldü

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Toronto Raptors ile New Orleans Pelicans arasındaki mücadele ise büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Raptors, normal süresi 117-117 biten karşılaşmayı, uzatma sonunda 130-122 kazandı.

Raptors’ı galibiyete, 34 sayı, 18 ribaunt, 5 asist üreten Pascal Siakam ve 34 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan Fred Van Vleet taşıdı. Kyle Lowry de 22 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.   

Melli’den 3 üçlük

Eski Fenerbahçeli Nicolo Melli ikinci çeyrekte oyuna girdi ve üst üste denediği 3 adet üçlüğü sayıya çevirdi. Melli, maçı 14 sayı, 5 ribaund, 2 asistle tamamladı. 

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