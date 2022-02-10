NBA 'de takas döneminin bitimine saatler kaldı. Takas döneminin son gününde en çok merak edilen konu James Harden - Ben Simmons eksenindeki olası Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers takası...

ESPN'den Adrian Wojnarowski, James Harden'ın takasa ilişkin bakışını açıkladı. Nets'in süperstarı, Philadelphia'ya takas olmak istiyor fakat bunu resmî olarak talep etmeyecek.

Geçtiğimiz sezon Houston'dan Brooklyn'e takas olan Harden'ın üst üste ikinci sezonda benzer bir talep sunmaktan duyduğu çekince ile isteğini resmî şekilde bildirmeyeceği aktarılıyor.