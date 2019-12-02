NBA'de bu akşam temsilcilerimizden Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz sahaya çıkıyorlar. Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks kasım ayında oynadığı 16 maçtan 15 galibiyet alarak harika çıkışını devam ettiriyor. Bu 15 maçlık galibiyet ile organizasyon tarrihinin en başarılı aylık performansını gösteren takım, pazartesiyi salıya bağlayan gece TSİ 04:00'te ligin zayıf ekiplerinden New York Knicks ile karşılaşacak.

Son 6 maçında da galibiyet yüzü göremeyen New York Knicks'te işler iyi gitmezken, Milwaukee Bucks'ın bu maçta yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'yu dinlendirebileceği konuşuluyor. "Yunan Canavarı"nın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Aynı şekilde Milwaukee'nin yıldız oyuncusu Brook Lopez'de bu maçta sakatlığından dolayı forma giyemeyebilir. Onun da durumu maç saati belli olacak. Dün oynanan Charlotte maçında 11 sayı 3 ribaund ve 1 asistle oynayan Ersan İlyasova'ya, Antetokounmpo'nun oynayamaması halinde daha fazla yük binecek. Bu sezon 18 maça çıkıp 6.8 sayı, 4.6 ribaund ve 0.6 asist ortalamalarıyla oynayan Ersan İlyasova'nın maçının Türkiye'de yayını yok Ancak misli.com üzerinden maçın canlı takibini yapabilirsiniz.

NBA'deki bir diğer temsilcimiz Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers ise pazartesiyi salıya bağlayan gece TSİ saat 03:00 'te Utah Jazz'ı evinde ağırlayacak. S Sport'tan naklen yayınlanacak olan maç öncesi Philadelphia'da Josh Richardson'ın durumu maç saati netlik kazanacakken onun dışında bir eksik bulunmuyor. Geçtiğimiz sezona kıyasla bu sezon daha fazla forma şansı bulan Milli temsilcimiz Furkan Korkmaz 19 maçta 9.2 sayı, 2.3 ribaund ve 0.8 asist istatistikleriyle oynuyor. Dün gece Indiana'yı evinde mağlup eden 76ers'ta Furkan Korkmaz 12 sayı 2 top çalma istatistiğiyle oynadı.

Nihat Uzel'den Mini Yorum

Antetokounmpo'nun dinlendirildiği maçlarda genellikle New York'un yüzü gülmüyor. Bundan dolayı 18.5 handikaptan New York'a oynanabilir. Bununla beraber deplasman takımı Knicks'in 100,5 sayıyı geçeceğini düşünüyorum.

Gelelim Furkan'ın takımı Philadelphia'ya. Onlar da dün gece çok yorulan Utah Jazz'ı konuk edecekler. Utah dün gece çok farklı yenildikleri için bugün savunmaya önem vereceğini düşünüyorum. Çok sayı çıkacağını öngörmüyorum. 210.5'tan bu maç için alt tercihi seçilebilir.

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