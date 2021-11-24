NBA 'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın play-off iddiası bulunan takımları Los Angeles Clippers ile Dallas Mavericks arasındaki mücadele çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Clippers, Paul George'un son saniyede attığı 3 sayılık basketle skoru 103-103 yaparak maçı uzatmaya taşıdı. Fakat Mavericks, uzatmada rakibine 9-1 üstünlük sağlayarak 112-104 ile müsabakayı kazandı.

Mavericks'te Kristaps Porzingis 30 sayı, 7 ribaunt, sakatlığı nedeniyle 3 maç sonra sahalara dönen Luka Doncic ise 26 sayı, 9 ribaunt, 9 asist üretti.

Clippers'ta Reggie Jackson'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma ve Paul George'un 26 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Gecenin sonuçları

Detroit Pistons-Miami Heat: 92-100

New York Knicks-Los Angeles Lakers: 106-100

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 119-100

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 104-112 (uzatmada)