Chicago Bulls, sezon ortasında serbest bıraktığı Ömer Aşık’ın kontratının sayılmaması için NBA yönetimini ikna etti.

Geçtiğimiz Nisan ayında Bulls, NBA’den oyuncunun kariyerini sona erdiren bir sakatlık ve hastalığa sahip olduğu için 3 milyon dolarlık maaş bütçesi içerisinde sayılmamasını talep etmişti. Shams Charania’nın dün duyurduğu habere göre NBA yönetimi, bu isteği kabul etti ve Ömer Aşık’ın kontratının salary capte sayılmamasını sağladı. Chicago Bulls, Ömer’i serbest bıraktığında milli oyuncumuz eklem iltihaplarından ve Crohn hastalığından dolayı sahalara dönemiyordu. 2017-18 sezonunda 18 maça çıkabilen tecrübeli basketbolcu 2018-19 sezonunda hiç maça çıkamadı. (Akşam)