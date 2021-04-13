NBA maçı 'Wright' eylemleri nedeniyle ertelendi

Erteleme kararı NBA İletişim Merkezi tarafından yapılan Twitter paylaşımıyla duyuruldu.

Açıklamada, başından vurularak öldürülen 20 yaşındaki gencin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Ayrıca erteleme kararının, yerel ve ulusal yetkililerle yapılan görüşmenin ardından alındığı bildirildi.

11 Nisan Pazar günü ABD'nin Minneapolis kentinde yapılan bir çevirme sırasında Daunte Wright'ın polis kurşunuyla öldürüldüğü haberlerinin ardından bir grup protestocu, olay mahallinde toplanarak polisi protesto etmişti. Polis araçlarının üzerine çıkan protestocular, araçların camlarını kırmış ve bazı mağazaları yağmalamışlardı.

AA