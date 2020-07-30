NBA Bubble'da hangi takımlar var? NBA'de hangi takımlar sahaya çıkacak?
Corona virüs salgınının basketboldaki ilk büyük etkisinin yaşandığı NBA, 11 Mart'ta verdiği arayı eşsiz bir şölen ile sonlandırmaya hazırlanıyor. 2020 NBA Bubble, tüm basketbolseverlere pek de tanık olmadıkları tarzda bir heyecanı vadediyor. Sıralama kriterlerine göre belirlenen 22 takım, üst düzey bir mücadele vermeye hazır durumdalar.
NBA geri dönüşe hazırlanırken belirlenen sıralama kriterlerine uygun 22 takım bu geri dönüşte yer alacaklar. NBA Bubble'da 13 Batı, 9 Doğu takımı ile toplamda 22 ekip bulunuyor. Elbette bu takımlar sıralamaya göre belirlenmiş durumdalar. 16 takım Play-Off potasının içinde yer alırlarken ekstra olarak iddiasını sürdüren Pelicans, TrailBlazers, Suns, Kings, Spurs ve Wizards da geri dönüş etabında yer alacaklar.
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Doğu Konferansı
Milwaukee Bucks (53-12)
Toronto Raptors (46-18)
Boston Celtics (43-21)
Miami Heat (41-24)
Indiana Pacers (39-26)
Philadelphia 79ers (39-26)
Brooklyn Nets (30-34)
Orlando Magic (30-35)
Washington Wizards (24-40)
Batı Konferansı
Los Angeles Lakers (49-14)
Los Angeles Clippers (44-20)
Denver Nuggets (43-22)
Utah Jazz (41-23)
Oklahoma City Thunder (40-24)
Houston Rockets (40-24)
Dallas Mavericks (40-27)
Memphis Grizzlies (32-33)
Portland Trail Blazers (29-37)
New Orleans Pelicans (28-36)
Sacramento Kings (28-36)
San Antonio Spurs (27-36)
Phoenix Suns (26-39)
Olmayan takımlar ise şunlar:
Doğu Konferansı
Charlotte Hornets (23-42)
Chicago Bulls (22-43)
New York Knicks (21-45)
Detroit Pistons (20-46)
Atlanta Hawks (20-47)
Cleveland Cavaliers (19-46)
Batı Konferansı
Minnesota Timberwolves (19-45)
Golden State Warriors (15-50)
Takımlar belirlenirken sıralamanın sabit faktörlerine uyum da önem taşımaktaydı. Turnuvaya Play-Off potasında yer alan ilk 8 takımlarının yanı sıra 8. sıra ile arasında en fazla 6 galibiyet fark bulunan takımların da yer aldığı bir liste belirlendi.