NBA geri dönüşe hazırlanırken belirlenen sıralama kriterlerine uygun 22 takım bu geri dönüşte yer alacaklar. NBA Bubble'da 13 Batı, 9 Doğu takımı ile toplamda 22 ekip bulunuyor. Elbette bu takımlar sıralamaya göre belirlenmiş durumdalar. 16 takım Play-Off potasının içinde yer alırlarken ekstra olarak iddiasını sürdüren Pelicans, TrailBlazers, Suns, Kings, Spurs ve Wizards da geri dönüş etabında yer alacaklar.

Doğu Konferansı

Milwaukee Bucks (53-12)

Toronto Raptors (46-18)

Boston Celtics (43-21)

Miami Heat (41-24)

Indiana Pacers (39-26)

Philadelphia 79ers (39-26)

Brooklyn Nets (30-34)

Orlando Magic (30-35)

Washington Wizards (24-40)

Batı Konferansı

Los Angeles Lakers (49-14)

Los Angeles Clippers (44-20)

Denver Nuggets (43-22)

Utah Jazz (41-23)

Oklahoma City Thunder (40-24)

Houston Rockets (40-24)

Dallas Mavericks (40-27)

Memphis Grizzlies (32-33)

Portland Trail Blazers (29-37)

New Orleans Pelicans (28-36)

Sacramento Kings (28-36)

San Antonio Spurs (27-36)

Phoenix Suns (26-39)

Olmayan takımlar ise şunlar:

Doğu Konferansı

Charlotte Hornets (23-42)

Chicago Bulls (22-43)

New York Knicks (21-45)

Detroit Pistons (20-46)

Atlanta Hawks (20-47)

Cleveland Cavaliers (19-46)

Batı Konferansı

Minnesota Timberwolves (19-45)

Golden State Warriors (15-50)

Takımlar belirlenirken sıralamanın sabit faktörlerine uyum da önem taşımaktaydı. Turnuvaya Play-Off potasında yer alan ilk 8 takımlarının yanı sıra 8. sıra ile arasında en fazla 6 galibiyet fark bulunan takımların da yer aldığı bir liste belirlendi.