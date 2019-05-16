TFF 3. Lig 1. Grup’ta sezonun büyük bölümünde zirve yarışı veren Nazilli Belediyespor, son anda kaçırdığı şampiyonluğun ardından Play-Off’ta da başarılı olamayarak havlu attı. Ligde son 27 haftada mağlubiyet yüzü görmemesine rağmen şampiyonluğu 1 puanla Hekimoğlu Trabzon’a kaptıran Nazilli Belediyespor, Play-Off yarı finalde eşleştiği Ergene Velimeşespor’a trajik bir şekilde elendi.

Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar, evindeki rövanşı 1-0 kazanmasına rağmen ikili averajla final biletini kaptırdı. Seyircisiz oynama cezası nedeniyle büyük önem taşıyan rövanşta stada giremeyen Nazilli taraftarları, maçtan sonra stat çıkışında teknik direktör Ahmet Yavuz’u istifaya davet etip futbolcuları protesto etti.



