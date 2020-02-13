Nazilli Belediyespor'un dönüm maçı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftalardaki puan kayıplarıyla zirvenin 14 puan gerisine düşerek Play-Off hattındaki yerini de riske sokan Nazilli Belediyespor, cumartesi günü evinde Bayrampaşaspor'la oynayacağı maça dönüm noktası gözüyle bakıyor.

13 Şubat 2020, Perşembe 20:10 Son Güncelleme:
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Nazilli Belediyespor'un dönüm maçı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftalardaki puan kayıplarıyla zirvenin 14 puan gerisine düşerek Play-Off hattındaki yerini de riske sokan Nazilli Belediyespor, cumartesi günü evinde Bayrampaşaspor'la oynayacağı maça dönüm noktası gözüyle bakıyor.

Yeni bir başlangıç yapmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Yavuz İncedal, "Son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık. İyi oynadığımız maçlarda galibiyet elde edemedik. Takım olarak hedefimiz Play-Off'a kalmak. Bunu başaracak güçteyiz. Bayrampaşa maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Rakibimizi yenerek yeniden bir çıkış yakalamak niyetindeyiz. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli" dedi.

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