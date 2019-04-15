Teknik direktör Ahmet Yavuz aynı puana sahip Hekimoğlu ile ikili averajda eşit durumda olduklarını belirterek, "Sezonu rakibimizle aynı puanda bitirirsek, genel averajı yüksek takım şampiyon olacak. Yomraspor'u 5-0 yendik ama bir o kadar da gol pozisyonunu değerlendiremedik. Daha farklı kazansaydık liderlik koltuğuna oturacaktık" dedi.

Kalan 3 maçta en iyi performansı göstereceklerini belirten Yavuz, "Şampiyonluğu çok istiyoruz. Kıyasıya bir yarış söz konusu. Biz tüm karşılaşmalarımızı averajı da düşünerek kazanmalıyız. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Sezon başından bu yana büyük bir aile ortamı var. Taraftarımız da takımı sonuna kadar destekliyor. Böyle bir ortamda zirveyi istiyoruz" diye konuştu.

Ligde 24 maçtır bileği bükülmeyen Nazilli Belediyespor, kalan haftalarda Büyükçekmece Tepecikspor (D), Erzin Belediyespor ve Körfezspor'la (D) oynayacak.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)