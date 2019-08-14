TFF 3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal, kazandıkları iki hazırlık maçının lig için ölçü olmadığını dile getirdi.

Özel müsabakalarda Bodrumspor'u 2-0, Turgutluspor'u 3-1 mağlup eden takımının iyi yolda olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Kendi sahamızda 2 hazırlık maçı yaptık. İkisini de kazandık. Ama bilindiği gibi bu hazırlık maçları lig için ölçü olamaz. Hazırlık maçlarında ideal kadromuzu oluşturmak ve oyuncularımızın lige hazır olup olmadıklarını görmek için hepsine yer veriyoruz. Şu anda iyi gidiyoruz" dedi.

DHA