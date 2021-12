Voleybolcu Naz Aydemir Akyol, 2004 yılından beri formasını giydiği A Milli Kadın Voleybol Takımı'na veda ettiğini açıkladı.

Türk voleybolunun önemli isimlerinden Naz Aydemir Akyol milli takıma veda ettiğini duyurdu.

Naz Aydemir Akyol, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Birlikte geçirdiğimiz çok zor bir yılın son dakikalarına girerken, tüm kalbimle, ülkemiz ve tüm dünyamız için sağlık, eşit yaşam ve eğitim hakkı, çocuklarımız için umut dolu bir dünya diliyorum.

2022'ye sayılı dakikalar kala, kendi spor hayatımla ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim.

Benim için 2004 yılından bu yana çok büyük gururla taşıdığım Milli formama artık veda vakti. 17 sene boyunca çalışma fırsatı bulduğum Federasyon Başkanları ve yöneticilerime, teknik ekip, sağlık ekibi ve gururla formayı birlikte terlettiğim takım arkadaşlarıma; Pamir'in doğumundan sonra bana her türlü imkanı ve kolaylığı sağlayan Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ve Yönetim Kurulu'na; Ve her maçımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Türk halkına her şey için çok teşekkür ederim.