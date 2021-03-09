Nautilus Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Top (Solo), Mid, Jungle Nautilus İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends dünya genelinde oynanan son derece popüler bir oyundur. Bu oyunda çeşitli şampiyonlar vardır. League of Legends oyunundaki Derinliklerin Devi Nautilus şampiyonu pek çok oyuncunun tercih ettiği kahramanlar arasında yer alır. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends dünya genelinde oynanan son derece popüler bir oyundur. Bu oyunda çeşitli şampiyonlar vardır. League of Legends oyunundaki Derinliklerin Devi Nautilus şampiyonu pek çok oyuncunun tercih ettiği kahramanlar arasında yer alır.
Nautilus Kimdir?
Nautilus önceden Savaş Enstitüsü'nün Muhafız Denizi'ni araştırmak için görevlendirdiği bir denizciydi. Çıktığı keşif gezisinde kimsenin bilmediği ve araştırmak istemediği bir karanlık maddeye rastladı. Ekipte bu garip maddenin içine girmeyi tek isteyen kişi Nautilus oldu. Dalgıç kıyafetlerini giyerek karanlık cismin içine giren Nautilus, bu garip madde tarafından çekildi. Güvertedeki arkadaşları onu geride bırakarak gemiyle birlikte kaçıp gittiler.
Nautilus kendine geldiğinde garip bir boşlukta hissetti. Hafızası ve hatıraları karışmıştı. Elinde hala geminin çığasını tutuyordu ve geçmişine dair sahip olduğu tek ipucu buydu. Bildiği tek şey ölüme terk edilmiş olduğuydu ve bunun sorumlularını bulmak istiyordu. Elinde tuttuğu ipucundan yola çıkarak Bilgewater kıyılarına vardı.
Hikayesini duyanlar onu Enstitü'ye yönlendirdiler. Daha sonra Nautilus Efsaneler Ligi'nin varlığını öğrendi ve Lig'e katılmaya karar verdi. Onu ölüme terk edenleri bulmak ve cezalandırmak istiyordu. Bu yüzden Efsaneler Ligi'ni bu amaç uğruna kullanılacak mükemmel bir fırsat olarak görmeye başladı.
Nautilus Karakter Özellikleri
Roller: Savaşçı , Tank, Destek
Riot Point: 880
Mavi Öz: 4800
Can: 576,48 (her seviye için +86)
Saldırı Gücü: 57,544 (her seviye için +3,3)
Saldırı Hızı: 0,613 (her seviye için + %1)
Hareket Hızı: 325
Can Yenileme: 8,37 (her seviye için +0,55)
Zırh: 26,46 (her seviye için +3,75)
Büyü Direnci: 32,1 (her seviye için +1,25)
Nautilus Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler
Nautilus Yenilenen S11 Rün Rehberi;
İlham
Azim
Kalkan Darbesi
Aşırı Büyüme
Kemik Zırh
Artçı Şok
Kozmik Sezgi
Mükemmel Zamanlama
+6 Büyü Direnci
+%9 Saldırı Hızı
+5 Zırh
Nautilus Mevcut Rün Rehberi;
Yaşam Kaynağı
Hextech Sıçratıcısı
Minyon Uçuran
Peksimet Teslimatı
İkinci Şans
Gözü Kara
Tahrip
Zombi Totem
Açgözlü Avcı
Belden Aşağı
İnsafsız Avcı
Suda Yürüyen
Bulut Pelerini
Nautilus İtemları (Build)
Hevesli Totemtaşı
Şövalyenin Adağı
Zeke'nin Ahengi
Gezgin Çizmesi
Gargoyl Taşzırhı
Demir Solari'nin Broşu
Nautilus Counter Şampiyonlar (Pickler)
Nautilus'un Karşısında Zayıf Olduğu Şampiyonlar;
Vi
Olaf
Morgana
Shyvana
Yorick
Nautilus'un Karşısında Güçlü Olduğu Şampiyonlar;
Jax
Thresh
Katarina
Anivia
Tryndamere
Nautilus Yetenekleri
Afallatan Vuruş: Nautilus rakibine normal saldırıda bulunduğunda ekstra fiziksel hasara yol açar. Rakipleri bu saldırı nedeniyle hareketsiz hale gelir. Affalatan Vuruş'un etkisi aynı rakip üzerinde birkaç saniyede birden fazla şekilde olamaz.
Titan'ın Gazabı: Nautilus kendini karanlık enerji ile doldurur ve üzerine gelen hasarı engellemek için kalkan oluşturur. Nautilus kalkanını aktif halde tuttuğu süre boyunca rakip üzerinde hasar etkisi meydana getirir.
Derin Darbe: Nautilus ortaya bir şok dalgası çıkarır ve şok dalgasının rakibi takip etmesini sağlar. Şok dalgası ilerlerken zeminin parçalanmasına neden olur ve önüne gelen rakipleri havaya fırlatır. Şok dalgası rakip düşmana ulaşınca patlar ve yer üstüne çıkar. Bu darbe rakibi havaya fırlatarak sersemlemesine sebep olur.
Demir At: Nautilus çıpasını ileri savurduğu zaman çıpa bir rakibine isabet ederse rakibi ve Nautilus'u birbirine çeker. Çıpa yeryüzü şekillerine denk gelirse Nautilus çıpaya doğru çekilir.
Gelgit: Nautilus yere bir darbe indirir ve etrafındaki zemini üç patlamayla yarar. Bu patlamalar rakiplere hasar verir ve rakiplerin yavaşlamasını sağlar.
Nautilus Kostümleri
Klasik Nautilus
Derinliklerden Gelen Nautilus
Dünyalar Yıkan Nautilus
Yeraltı Dehşeti Nautilus
Gardiyan Nautilus
Astronautilus