League of Legends dünya genelinde oynanan son derece popüler bir oyundur. Bu oyunda çeşitli şampiyonlar vardır. League of Legends oyunundaki Derinliklerin Devi Nautilus şampiyonu pek çok oyuncunun tercih ettiği kahramanlar arasında yer alır.

Nautilus Kimdir?

Nautilus önceden Savaş Enstitüsü'nün Muhafız Denizi'ni araştırmak için görevlendirdiği bir denizciydi. Çıktığı keşif gezisinde kimsenin bilmediği ve araştırmak istemediği bir karanlık maddeye rastladı. Ekipte bu garip maddenin içine girmeyi tek isteyen kişi Nautilus oldu. Dalgıç kıyafetlerini giyerek karanlık cismin içine giren Nautilus, bu garip madde tarafından çekildi. Güvertedeki arkadaşları onu geride bırakarak gemiyle birlikte kaçıp gittiler.

Nautilus kendine geldiğinde garip bir boşlukta hissetti. Hafızası ve hatıraları karışmıştı. Elinde hala geminin çığasını tutuyordu ve geçmişine dair sahip olduğu tek ipucu buydu. Bildiği tek şey ölüme terk edilmiş olduğuydu ve bunun sorumlularını bulmak istiyordu. Elinde tuttuğu ipucundan yola çıkarak Bilgewater kıyılarına vardı.

Hikayesini duyanlar onu Enstitü'ye yönlendirdiler. Daha sonra Nautilus Efsaneler Ligi'nin varlığını öğrendi ve Lig'e katılmaya karar verdi. Onu ölüme terk edenleri bulmak ve cezalandırmak istiyordu. Bu yüzden Efsaneler Ligi'ni bu amaç uğruna kullanılacak mükemmel bir fırsat olarak görmeye başladı.

Nautilus Karakter Özellikleri

Roller: Savaşçı , Tank, Destek

Riot Point: 880

Mavi Öz: 4800

Can: 576,48 (her seviye için +86)

Saldırı Gücü: 57,544 (her seviye için +3,3)

Saldırı Hızı: 0,613 (her seviye için + %1)

Hareket Hızı: 325

Can Yenileme: 8,37 (her seviye için +0,55)

Zırh: 26,46 (her seviye için +3,75)

Büyü Direnci: 32,1 (her seviye için +1,25)

Nautilus Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Nautilus Yenilenen S11 Rün Rehberi;

İlham

Azim

Kalkan Darbesi

Aşırı Büyüme

Kemik Zırh

Artçı Şok

Kozmik Sezgi

Mükemmel Zamanlama

+6 Büyü Direnci

+%9 Saldırı Hızı

+5 Zırh

Nautilus Mevcut Rün Rehberi;

Yaşam Kaynağı

Hextech Sıçratıcısı

Minyon Uçuran

Peksimet Teslimatı

İkinci Şans

Gözü Kara

Tahrip

Zombi Totem

Açgözlü Avcı

Belden Aşağı

İnsafsız Avcı

Suda Yürüyen

Bulut Pelerini

Nautilus İtemları (Build)

Hevesli Totemtaşı

Şövalyenin Adağı

Zeke'nin Ahengi

Gezgin Çizmesi

Gargoyl Taşzırhı

Demir Solari'nin Broşu

Nautilus Counter Şampiyonlar (Pickler)

Nautilus'un Karşısında Zayıf Olduğu Şampiyonlar;

Vi

Olaf

Morgana

Shyvana

Yorick

Nautilus'un Karşısında Güçlü Olduğu Şampiyonlar;

Jax

Thresh

Katarina

Anivia

Tryndamere

Nautilus Yetenekleri

Afallatan Vuruş: Nautilus rakibine normal saldırıda bulunduğunda ekstra fiziksel hasara yol açar. Rakipleri bu saldırı nedeniyle hareketsiz hale gelir. Affalatan Vuruş'un etkisi aynı rakip üzerinde birkaç saniyede birden fazla şekilde olamaz.

Titan'ın Gazabı: Nautilus kendini karanlık enerji ile doldurur ve üzerine gelen hasarı engellemek için kalkan oluşturur. Nautilus kalkanını aktif halde tuttuğu süre boyunca rakip üzerinde hasar etkisi meydana getirir.

Derin Darbe: Nautilus ortaya bir şok dalgası çıkarır ve şok dalgasının rakibi takip etmesini sağlar. Şok dalgası ilerlerken zeminin parçalanmasına neden olur ve önüne gelen rakipleri havaya fırlatır. Şok dalgası rakip düşmana ulaşınca patlar ve yer üstüne çıkar. Bu darbe rakibi havaya fırlatarak sersemlemesine sebep olur.

Demir At: Nautilus çıpasını ileri savurduğu zaman çıpa bir rakibine isabet ederse rakibi ve Nautilus'u birbirine çeker. Çıpa yeryüzü şekillerine denk gelirse Nautilus çıpaya doğru çekilir.

Gelgit: Nautilus yere bir darbe indirir ve etrafındaki zemini üç patlamayla yarar. Bu patlamalar rakiplere hasar verir ve rakiplerin yavaşlamasını sağlar.

Nautilus Kostümleri

Klasik Nautilus

Derinliklerden Gelen Nautilus

Dünyalar Yıkan Nautilus

Yeraltı Dehşeti Nautilus

Gardiyan Nautilus

Astronautilus