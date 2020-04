Oyuncuların merakla beklediği oyunlardan biri olan The Last of Us Part II, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Oyunun yapımcısı Naughty Dog, çıkış tarihini 19 Haziran olarak güncelledi. Bu güncellemenin ortaya çıkan sızıntılardan sonra gelmesiyse dikkat çekti.

Firmanın attığı tweet’te “Son birkaç günün sizin için aşırı zor olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde hissediyoruz. Geliştirme aşamasından yayınlanma öncesi sahneler gösterilmesi ve paylaşılması hayal kırıklığına uğratıyor. Spoilerlardan kaçınmak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve başkaları için sürprizi bozmayın” ifadesi kullanıldı.

'Oyun yakında elinizde olacak'

Açıklamaya kısa bir ekleme daha yapan firma, “The Last of Us Part II yakında elinizde olacak. Ne gördüğünüzün ya da duyduğunuzun önemi yok, son deneyiminiz buna değecek” ifadelerini kullandı. Naughty Dog, belli ki yaptığı açıklamada hafta sonu ortaya çıkan söylentileri ve sızıntıları hedef alıyor.

Öte yandan sızıntıları merak ettiyseniz dikkatli bir şekilde arama yapmanız faydanıza olacaktır. Görünüşe göre sızdırılan bilgiler gelecek olan oyundaki önemli olayları içeriyor. Listede oldukça fazla detay yer alıyor.

Sızıntılar konusunda doğrulama yok

Öte yandan bütün paylaşılanlar ve detaylar bir iddiadan ibaret de olabilir zira söylentiler arasında doğrulanmış bir bilgi yok. Yine de Naughty Dog’un yaptığı açıklama bu bilgilerin doğruluk payı olabileceğini düşündürüyor.

Geçmişte yaşanan benzer durumlara baktığımızdaysa botların, bazı kelimelerle ilgili olarak yapılan gönderilere otomatik cevaplar verdiği ve aramalarda spoiler vermeye çalıştığı gözümüze çarpıyor. En azından The Last of Us Part II için şimdilik böyle bir durum söz konusu değil.

The Last of Us Part II için elimizdeki bilgiler şu anda kısıtlı. Koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan sorunlar oyunun ertelenmesine neden olmuştu. Oyunun piyasaya çıktığında büyük bir heyecan yaratması bekleniyor. (Web Tekno)