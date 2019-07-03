Yaz transfer döneminde adından en çok söz ettiren futbolcular arasında bulunan Fenerbahçeli Eljif Elmas hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bonservisi için 15 ila 20 milyon euroluk bir bedelin konuşulduğu 19 yaşındaki Makedon yıldızla ilgili Sky Sports İtalya'dan gelen son haberse gündem yarattı.

Haberde Serie A ekiplerinden Napoli'nin teknik direktörlüğünü yapan Carlo Ancelotti'nin Sarı Lacivertliler'in yetenekli futbolcusunu en önemli hedefi olarak belirlediği ve transfer için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Fenerbahçe'yle 2022 yazına dek kontratı bulunan Eljif'in yeni durağının neresi olacağı ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler