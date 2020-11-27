Napoli - Rijeka maç sonucu: 2 - 0
Napoli, UEFA Avrupa Ligi F Grubu 4.hafta maçında Rijeka'yı 2-0 yenerken adeta efsane Maradona'yı uğurladı. San Paolo stadında oynanan ve FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'nın yönettiği maça Napoli takımı oyuncuları 'Maradona' yazan formalarla çıktı
Napoli, UEFA Avrupa Ligi F Grubu 4.hafta maçında Rijeka'yı 2-0 yendi. Grupta puanını 9 yapan ve zirvede yer alan Napoli takımında akıllar efsane Maradona'da idi. San Paolo stadında oynanan ve FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'nın yönettiği maça Napoli takımı oyuncuları 'Maradona' yazan formalarla sahaya çıktı
Maç sonunda konuşan Mertens, "Maradona forması ile çıkmak çok zordu" ifadelerini kullandı.
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefat haberi, yaklaşık 8 yıl boyunca top koşturduğu İtalya'da da büyük üzüntüyle karşılandı. Maradona'nın sevenleri, Napoli kentindeki San Paolo Stadı girişine çiçek bıraktı ve mum yaktı