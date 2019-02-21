Bonservis krizinde son dakika!
Ölümüyle tüm futbol dünyasını yasa boğan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservisi üzerinden dönen tartışma bitmek bilmiyordu. Gelen son bilgilere göre iki takım bonservis ödemesi planı konusunda anlaşmaya vardı.
Ölümüyle tüm futbol dünyasını yasa boğan Arjantinli oyuncu Emilliano Sala'nın ardından bitmek bilmeyen bonservis tartışmasında yavaş yavaş sona geliniyor. Ödeme planı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar Cardiff City'nin ilk taksiti ödeme tarihini erkene çekmesiyle aşılmaya başlandı. Eğer iki takım ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda anlaşma sağlayamazsa dava Spor Tahkim Mahkemesine gidecek.