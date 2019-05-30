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Nans Peters: En hızlısı ya da en iyisi değilim ama kazandım

Giro'nun 17. etabını kazanan Nans Peters, kariyerindeki ilk pro galibiyeti Giro'da elde etmenin muazzam bir olay olduğunu söyledi.

30 Mayıs 2019, Perşembe 07:16
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Nans Peters: En hızlısı ya da en iyisi değilim ama kazandım

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

İtalya Turu'nun 17. etabını, AG2R La Mondiale takımı adına yarışan Nans Peters kazandı. Fransız bisikletçi, kariyerindeki ilk pro yarış galibiyetini elde ederken, yarış sonrasındaki basın toplantısında duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hayatımda 1. kategori yarışlar da dahil olmak üzere hiç pro seviyede bir yarış kazanmadım. Dolayısıyla Giro'da bir etap kazanmak muazzam bir olay. 1 yıldan fazla süredir gerçekleştirdiğim pek çok kaçışın ardından bu galibiyet beni rahatlattı. Sprintlerde yeterince hızlı değilim ve en iyi tırmanışçılardan biri de değilim. O yüzden pelotondan kaçmak, benim adıma kazanabilmek için tek fırsat. Bitişe 16 km kala bir fırsat yakaladım, denedim ve başardım. Olağanüstü!"

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