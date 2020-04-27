Nani’den dikkat çekici açıklama

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Nani, MLS’in (Amerikan Futbol Ligi) Instagram hesabından sorulara cevap verdi. ABD ekibi Orlando City’de forma giyen Portekizli yıldız, Fenerbahçe ile ilgili bir soruya çok çarpıcı bir yanıt verdi. 33 yaşındaki futbolcu, “Benimle birlikte Robin Van Persie ve Diego gibi iyi oyunculardan oluşan bir kadromuz vardı. Türkiye Ligi için Los Galacticos gibiydik. Ancak Türkiye’de şampiyon olmak sadece maç kazanarak olmuyor” ifadelerini kullandı