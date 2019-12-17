Nane Çayı (Naneli Çay) Hazırlanışı

Nane çayı hazırlanışı için çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Dilerseniz marketlerden hazır olarak satılanları dilerseniz de aktarlarda kurutulmuş nane yapraklarını alıp demleyebilirsiniz. Nane çayı yapmak için ihtiyacımı olan şeyler ise sadece poşet nane çayı veya nane yaprakları olacak. Bunun yanında sıcak suda demleyeceğimiz için kaynamış suda olmalıdır.

İlk olarak yapmanız gereken suyu kaynayana kadar ocakta bekletmek olacak. Daha sonra nane yapraklarını veya poşet nane çayını suyun içerisine bırakmalısınız. 5 dakika demlenmesini bekleyip, afiyetle içebilirsiniz.

Nane Çayı (Naneli Çay) Neye İyi Gelir?

Nane çayı, hem ülkemizde hem de dünyada aktif olarak tüketilen bir üründür. Faydalarının kanıtlanmış olması ve içenlerin bu çayı faydalı bulması, onun popülerliğini artırmıştır. Nane çayı genel anlamda yorgunluğa, ağrılara çok iyi gelir.

Özellikle yorulduktan sonra nane çayı içmek, kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır. Bunun dışında, soğuk algınlığı için tüketilen bu çayın, enfeksiyon azaltıcı etkileri vardır. Sizde haftada en az 2-3 gün, günlük 2 fincan nane çayı tüketerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Nane Çayının Faydaları Nelerdir?

Şu anlık popüler kültürün en çok tüketilen içeceği olmasa da ilerleyen dönemlerde olacağını kestirmek güç değil. İnsanlar ilk başta zararlı olana yönelirler, bunların zarar verdiklerini gördükleri anda bu sefer faydalıyı aramaya başlar.

Günümüz içeceklerinde kola, soda, gazoz gibi zararlı ürünler terk edildiğinde, biraz daha bilim ilerlediğinde, nane çayı favori içecek olmaya başlayacaktır. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü nane çayı, içeriğindeki maddeler ile kişiye fayda sağladığı gibi birkaç nesil sonrasına da ekstra kazançlar sunar. Gelin hep beraber nesillerimizi etkileyecek nane çayının faydaları neler göz atalım.

- Nane çayı stresi azaltıcı bir etkiye sahiptir. Sadece stresi azaltmaz aynı zamanda keyif verici bir içecektir. Nesillerimize stres yerine keyif aktarmamız daha iyi olmaz mı?

- Nane çayı bulantı kesicidir. Yine sindirim sisteminin düzenlenmesinde yardım edebilecek yapıdadır.

- Soğuk algınlığı için doğal bir savaşçı çaydır. Kişinin soğuk algınlığını kısa sürede atlatmasını sağlar.

- Ağız kokusunu önleyici özelliktedir.

- Düzenli olarak tüketildiğinde gaz sorununu ortadan kaldırır. Öksürükle mücadele için vazgeçilmez bir kalemdir.

- Kronikleşmiş tüm ağrılara iyi gelir. Diz, bacak, bel nereyi isterseniz orayı iyileştirici gücü vardır.

- Hafızanın güçlenmesi için çok faydalı bir içecektir.

- Yüksek ateş durumlarında, ateşi düşürücü görevi görür. Çocuklarda veya bebeklerde kullanılmadan önce mutlaka uzmana başvurulmalıdır.

- Sadece içerek değil, vücudunuza sürerek de nane çayından faydalanabilirsiniz. Saçlarınızın daha iyi bir görünüm kazanmasını, cildinizin sağlıklı beslenmesine yardım eder.

Kullanılmaması Gereken Durumlar

Nane çayı hamilelik döneminde tüketilmemeli. Yine reflü hastalığı olan çocukların ve kişilerin nane çayını tüketmemeleri gerekir. Bu dönemlerde nane çayı tüketilecekse, doktor bilgisi alınmalıdır. Doktora danışmadan kesinlikle tüketilmemelidir.

Nane Çayı Kullanımı

Nane çayı kullanımı kadar nasıl tüketileceği de büyük önem taşır. Her şeyde olduğu gibi ortası karar, fazlası zarar şeklinde bir tüketim şekli uygulanmalıdır. Eğer her gün tüketilecekse bu miktar bir fincanı geçmemelidir. Eğer haftada 2-3 kez kullanılacaksa, günlük 2 fincan içilebilir. Yorgunluk ve stres dönemlerinde ne kadar tüketileceğine siz karar verebilirsiniz.



