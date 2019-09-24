Nando De Colo: Oldukça heyecanlıyım

Her kulvarda şampiyonluk iddiasını sürdürecek olan ve transferlerini bu yönde yapan Fenerbahçe Beko’nun en merak edilen yeni oyuncusu Nando De Colo, İstanbul'a ayak basar basmaz Fanatik’in sorularını yanıtladı.

Efsane coach Zeljko Obradovic’le ilk kez çalışacağını belirten De Colo, “Onunla çalışmanın tam anlamıyla nasıl bir şey olduğunu bu sezon göreceğim. Bu yüzden oldukça heyecanlıyım” diye konuştu.

İlk olarak Fenerbahçe’ye ve Türkiye’ye hoşgeldin. Rusya’dan ayrılma kararı aldıktan sonra Fenerbahçe Beko’ya imza atmanda neler etkili oldu?

“Elbette gelecekteki kariyerim için önemli bir seçimdi ama aynı zamanda da seçim yapmak oldukça kolaydı. Çünkü Fenerbahçe Beko’nun son 5 yıllık süreçte yaptıklarının, çok sayıda üst düzey oyuncuya ,çok iyi bir coach'a ve taraftarıyla harika bir atmosfere sahip olduğunun farkındaydım. Benim açımdan burada bulunmak harika bir deneyim olacak.”

Türkiye’deki ilk sezonunu geçireceksin. Kendini nasıl hissediyorsun? Ayrıca takım olarak bu sezondan neler bekliyorsunuz?

“Kendimi çok iyi hissediyorum. Aslında hep aynı şeyi hedeflersiniz. Ben de takım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım ve daha fazla şampiyonluk adına savaşacağız. Tüm takımın aynı şeyi hedeflediğinin farkındayım. Elbette sezon oldukça uzun ve zorlu fakat aşama aşama ilerleyeceğiz. Başlangıcın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ama sonundaki en önemli şeyin de farkında olmalıyız.”

Avrupa’nın efsane coachlarından biriyle çalışacaksın. Obradovic’in bir coach olarak seni en çok etkileyen yanları neler?

“Henüz tam anlamıyla bir şey söylemem güç. Bu sezon onunla çalışmanın tam anlamıyla nasıl bir şey olduğunu göreceğim. Çok sayıda şampiyonluk, başarı elde etmiş bir antrenör, onunla çalışmak adına oldukça heyecanlıyım.”

Kariyerinin ilk bölümünde ise bir Türk coach Erman Kunter ile çalışmıştın. Onunla ilgili neler söylemek istersin? Ondan öğrendiğin ne gibi şeyler var?

“Öncelikle Erman Kunter, bana profesyonel bir basketbol oyuncusu olma şansını veren ilk coach. Onun etkisiyle takımdan kopuk, takımın üzerinde bir yıldız olamayacağını biliyorum. Onun antrenmanları, oldukça özel ve üst seviyedeydi. Geldiğim bu noktada, bana ilk kez oynama şansını verdiği için kendisine minnettarım. İlk coachum o olması harikaydı.”

Henüz geleli iki gün oldu fakat Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce de İstanbul’a maçlar nedeniyle ziyaretçi olarak çok kez geldin. Bu şehir hakkında ilk izlenimlerin neler?

“Açıkçası İstanbul’u pek bilmiyorum. Daha önce maçlar adına buraya geldiğimde şehri gezme şansım olmamıştı. Fakat geleli iki gün olmasına rağmen şehrin atmosferinden çok etkilendik. Salona yakın bir yerde yaşayacağız. Burada aile olarak da yakın tanıdığımız Leo Westermann’ın ailesi var. Joffrey Lauvergne var. Ayrıca burada kendimizi iyi hissetmemiz için herkes önemli bir destek veriyor.”

Orçun Konaklılar / Fanatik







