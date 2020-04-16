Nando De Colo: Efsaneler arasında olmak harika

Fenerbahçe Beko’nun Fransız yıldızı Nando De Colo, Euroleague’de son 10 yılın takımına seçilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. De Colo şunları söyledi: “Bu 10 yıllık süreçteki takımın bir parçası olmak inanılmaz. Burada çok büyük oyuncular, son 10 yılda oynamış büyük efsaneler var ve bunların arasında olmak harika. Bir kez daha takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum çünkü basketbol bir takım sporu. Bu sadece benlik bir şey değil, ailem ve arkadaşlarım benimle gurur duyacak. Benim için çok önemli bir şey çünkü benim neden basketbol oynadığımı ve en iyisi olmak için ihtiyacım olan her şeyi yaptığımı tam anlamıyla biliyorlar.”

İki şampiyonluğu bulunuyor

2001’den bu yana Euroleague adıyla düzenlenen organizasyonda 2 kez şampiyonluk yaşayan 32 yaşındaki De Colo, 1’i normal sezon, 1’i Final Four olmak üzere 2 kez MVP Ödülü’ne layık görüldü, Sayı rekoru kralı oldu ve 3 defa en iyi ilk takıma seçildi. De Colo ayrıca 7 yıllık Euroleague kariyeri boyunca 192 maça çıktı, 16.0 sayı, 2.8 ribaunt, 3.5 asist ortalamasıyla mücadele etti. Öte yandan Euroleague son 10 yılın takımı için her hafta açıkladığı isimler arasında; Dimitris Diamantidis, Kyle Hines, Juan Caros Navarro, Luka Doncic ve Milos Teodosic de yer almıştı.