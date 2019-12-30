Nagatomo’ya Bologna talip

Antalyaspor maçı sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşan Yuto Nagatomo’nun ilk talibi Bologna oldu.

30 Aralık 2019, Pazartesi 06:47 Son Güncelleme:
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Nagatomo’ya Bologna talip

Antalyaspor maçı sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşan Yuto Nagatomo’nun ilk talibi Bologna oldu. Serie A ekibinin hocası Sinisa Mihajlovic’in, Japon sol beki kadroya katmayı çok istediği belirtildi. 2018’in yazında Inter’den Galatasaray’a gelen Nagatomo, 1.5 sezonluk Türkiye kariyerinde 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı, 1 de Türkiye Kupası kazandı.

Nagatomo’nun yerine Galatasaray, Leipzig’in 21 yaşındaki Uruguaylı sol beki Saracchi’yi kiralayacak.

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