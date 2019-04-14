Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçında Kadıköy'de Ülker Stadı'nda iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı sahasında ağırladı. Dev derbide kazanan çıkmadı ve iki ekip de 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Sarı Lacivertliler 48 dakika boyunca sahada 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Maçın ardından Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Nabil Dirar, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Dirar, Başkan Ali Koç'un saha kenarına gelerek futbolcularla neler konuşutuğunu da açıkladı.

İşte tecrübeli futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Çok zor bir yıl geçiriyoruz, bu akşam da bu özel yılın en önemli akşamına çıktık. Bu kulübün imajını doğru bir şekilde yansıtabilmek istiyorduk, bu sezonu biraz affettirme günü olacaktı bizim için. 10 kişiyle biraz zor oldu ama birlikteliğimiz iyiydi."

"10 kişi olduğumuzu düşünürsek, iyi bir skor aldığımızı düşünüyorum."

"Başkanımız maç sonunda yanımıza geldi ve bizi tebrik etti. 10 kişiyle iyi savaştık gerçekten, saha içinde her şeyimizi verdik. Takımımla gurur duyduğumu söyleyebilirim, aynı zamanda taraftarımızla da gurur duyuyorum. Bugün daha da büyük, daha ateşli destek gördük."