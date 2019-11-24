Nabil Dirar: Yarıştan kopmamak istiyoruz

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Yarıştan kopmak istemediklerini vurgulayan Dirar, "Geri döndüğüm için mutluyum, performansımdan memnunum. Kolay bir rakiple oynamadık. Fırsatlar bulduk ama golü atamadık. Pozitif kalmalıyız, kazanamadık ama kaybetmedik de. Göztepe maçına hazırlanacağız, yarıştan kopmamak istiyoruz." diye konuştu.

Her maça 3 puan için çıktıklarının altını çizen tecrübeli oyuncu, ''Biz zaten büyük takımız. Her maçta topa sahip oluyoruz ama deplasmanlarda bulduğumuz fırsatları gole çevirememe şansızlığımız var. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Biz şu anda kendimize odaklanmalıyız." dedi.