Nabil Dirar ve Aatif karşı karşıya

Faslı oyuncular Aatif ile Dirar, takım içindeki en yakın arkadaşlardan biriydi.

Başkan Ali Koç, sezonun ilk yarısında iki oyuncuyu kadro dışı bırakıp, sebebini, “Dirar kadroya giremeyince, Aatif memnuniyetsiz oldu. Aatif, arkadaşının oynaması için açık açık lobi çalışması yaptı” demişti.

Ersun Yanal gelince Dirar affedildi, Aatif ise Rize’ye gitti. ‘Kankalar’, bu hafta birbirlerine rakip olacak. Dirar, Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki gibi sağ bekte oynarsa, yakın arkadaşını durdurmaya çalışacak. Aatif, Rize’de 6 maçta 2 gol attı.