Fenerbahçe'de sözleşmesi uzatılmış olmasına rağmen takımdan ayrılması beklenen isimlerden Nabil Dirar'ın yeni duracağı için bir iddia ortaya atıldı. 34 yaşındaki oyuncunun eski takımı Club Brugge'e transfer olacağı aktarıldı.

Africa Top Sports'un haberine göre tecrübeli oyuncu, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Belçika'ya dönebilir. Eşyalarını Belçika'ya gönderdiği belirtilen oyuncunun Club Brugge'e transfer olabileceği aktarıldı.

Altyapı eğitimini Belçika'da alan Dirar, 2008-2012 yılları arasında Club Brugge forması giydikten sonra ilk kez Monaco'ya transfer olarak yurt dışına çıkmıştı. Tecrübeli oyuncu 2017'de ise Monaco'dan Fenerbahçe'ye gelmişti.

Brugge, Aralık 2018'de eski oyuncusunu yeniden takıma kazandırmak istese de transfer adına yapılan görüşmelerde Fenerbahçe ile anlaşma sağlanamamıştı.



