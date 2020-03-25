N95 maske nedir, ne işe yarar? N95 maskesini kimler kullanmalı?

Son dakika haberi... Son dakika haberi: Corona virüsü Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla bugün toplandı. Toplantının ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Corona virüsü önlemlerini kendi imkanlarıyla almaya çalışan vatandaşların N95 maskesine akın etmesi hakkında konuşan Fahrettin Koca, "Ben her türlü imkanı zorlayacağımı biliyorum. Ama şunu da vurgulamak istiyorum, N95’i herkes kullanmamalı. Aslında N95, siz hastaysanız, temas ettiğiniz hastayı koruyan bir maske de değil." ifadelerini kullandı.

N95 tipi maske nedir?

Sağlık çalışanlarının kullandığı ve N95 maddesi içeren üç katmanlı solunum izolasyonlu maskelere N95 deniyor.



