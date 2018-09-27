MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası başladı

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası, Antalya’da başladı.
Belek’te 22 ülkeden 108 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde, erkeklerde Finlandiya’dan Casper Simberg 68 (-4) vurus?la, kadınlarda Rus golfc?u? Nataliya Guseva 69 (-3) vurus?la ilk sırada yer aldı.
Golfu?n gelis?mesine o?nemli katkılarda bulunan merhum is?adamı Mustafa Vehbi Koc? (MVK) adına du?zenlenen organizasyonun erkekler kategorisinde şampiyon olacak sporcu, Turkish Airlines Challenge’da wild card ile mu?cadele etme hakkı elde edecek.
Şampiyona, 30 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek final müsabakalarıyla tamamlanacak.