MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası Antalya’da başlıyor

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2001 yılından bu yana düzenli olarak organize ettiği Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, 27-30 Eylül tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek. Turnuva son iki yılda olduğu gibi bu yıl da, 2016 yılının Ocak ayında kaybettiğimiz ve ülkemizde golfün gelişmesine önemli katkılarda bulunan merhum işadamı Mustafa Vehbi Koç (MVK) adına düzenlenecek.

27-30 Eylül tarihleri arasında Gloria Golf Kulübü’nün yeni sahasında organize edilecek turnuvada 23 ülkeden 121 oyuncu sahaya çıkacak. Rusya, Almanya, İngiltere ve ABD’den de oyuncuların katılacağı turnuvada, dokuzu kadın toplam 29 Türk sporcu dereceye girmek için mücadele edecek. MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası’nda erkekler şampiyonu olan oyuncu gelecek yıl Turkish Airlines Challenge’da wild card ile mücadele etme hakkı elde edecek.

Geçtiğimiz yıl şampiyonada erkeklerde Polonyalı golfçü Mateusz Gradecki toplamda 277 (-11) vuruşla, kadınlarda ise Rus golfçü Sofya Morozova toplamda 289 (+1) vuruşla şampiyon olmuştu.

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası’nın kısa geçmişine rağmen dünyanın en önemli amatör turnuvalarından biri olduğunu belirten Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, organizasyonun kalitesinin her geçen yıl arttığını söyledi. Avrupa Turu’ndaki birçok oyuncunun yolunun Türkiye Amatör Açık’tan geçtiğini ifade eden Ağaoğlu, “Dünyanın önemli amatör oyuncularını bir kez daha ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bu organizasyon sporcularımız için de çok önemli bir test niteliği taşıyor. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.