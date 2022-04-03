Muzaffer Bilazer: “Amacımız Erzurumspor’u daha iyi yerlere taşımak”

Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörü Muzaffer Bilazer, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kalan 7 maça odaklandıklarını ifade eden Bilazer, maçı ise şu şekilde değerlendirdi; "Bizim açımızdan mental olarak çok kolay bir maç değildi. Puan durumundan bağımsız olarak eğer Balıkesir'e bakarsak maç öncesi tabii 11 puanı var ligin sonuncusu ama oynadığı oyun ortaya koyduğu mücadele, vermiş olduğu savaş aslında bu puanın karşılığı değildi. İyi de bir teknik direktöre sahip, tecrübeli bir teknik direktöre sahipti.

Bu maç da bizim için önemli olan ilk goldü. Skor avantajını yakalayan takımın oyun avantajını da yakalayacağı bir maçtı. Ki geçen hafta biz oyun anlamında çok iyiydik ama skor avantajını bir türlü yakalayamadık. Bizim işte kırılma Samuel'in attığı birinci goldü. Geçen haftada Samsun maçında aslında daha dominant bir oyun oynadık ama golü bulamadık. Bu sefer golü bulunca ondan sonra ondan sonraki her şey bizim için çok daha kolay oldu, çok daha basit oldu. Balıkesir'e bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.

Erzurumspor olarak da 7 maçımız kaldı. Yedi maçta sonunu düşünmeden yedi maçta en iyi oyunu oynamaya çalışacağız. Oyuna daha çok geliştirmeye çalışacağız. İki haftadır üç, dört tane farklı formasyonda oynadık. Belki bunları maçına, rakibe göre, oyuna göre kendi oyuncumuza göre bu dönem dönem değiştireceğiz. Ama amacımız sonunu düşünmek değil. Amacımız her maç Erzurumspor olarak daha iyisini en iyisini nasıl yapabiliriz bütün planımız bundan sonra bu" dedi.

İHA