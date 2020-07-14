Mutlu Türkmen, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledikleri faaliyetler ve yeni normalleşme sürecindeki yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu.

Temkinli olmakla birlikte kısa sürede normale döneceklerine inandığını vurgulayan Türkmen, "Dart branşımız için gerekli önlemleri alarak faaliyetlerimizi normal seyrine döndürme ihtimalimiz oldukça yüksek. Bocce branşında ise takım oyunları hariç hedef vurma oyunlarında yarışmalara kısa sürede dönebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda online çalışmalar yapacaklarını anlatan Türkmen, şunları kaydetti:

"Bowling branşımızda tesislerimizin büyük bir kısmı yavaş yavaş normale dönüyor. Şartlar uygun olursa güz döneminde özel önlemlerle faaliyetlerimize dönüş yapabileceğiz. Bu konuda iyimserim. Ancak salgın nedeniyle bu yarışmalar mesafe ve kişi yoğunluğu açısından kesinlikle geçmişteki gibi olmayacak. Dart branşında yaptığımız gibi Bowling’de de sporcuları farklı hatlarda oynatarak yarışmalar yapacağız."

"Uluslararası düzeyde 2020 yılını tamamıyla kapatmış olduk"

Türkmen, Kovid-19 nedeniyle birçok müsabakayı askıya aldıklarını anımsatarak 2020 faaliyet takviminde yer alan on beş etkinliği iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Mart ayından beri beklemede olduklarını vurgulayan Türkmen, "Yurt içinde devam eden ferdi Bowling ligleri, Bocce kulüpler arası ligler ile Dart sıralama turnuvaları ile ulusal şampiyonalarımız önce askıya aldığımızı duyurduk. Nisan-mayıs döneminde Bowling Akdeniz Kupası, Gençler Avrupa Şampiyonası, Bocce Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve Dart Avrupa Şampiyonası gibi önemli organizasyonlarımız vardı. Bunlar önce ileri tarihleri ertelendi, kısa süre sonra da kesin iptal bildirimleri geldi. Ardından da 2020 faaliyet takvimimizde yer alan yaklaşık on beş diğer faaliyetin iptal edildiği bilgisi geldi. Uluslararası düzeyde 2020 yılını tamamıyla kapatmış olduk." ifadelerini kullandı.

Bocce-Bowling ligleri ile Dart sıralama turnuvaları için kesin bir karar almadıklarını anlatan Türkmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili sıklıkla sorularla muhatap oluyoruz ve her seferinde kesin kararımızı ilerleyen bir tarihte vereceğimizi söylüyoruz. Zira şimdi yeni sezonumuz başladı ve bizim hala bu faaliyetleri Mart öncesindeki yoğunlukta yapma ihtimalimiz yok. Bu nedenle normalleşme adımları devam ederse iki sezonu birleştirerek yarım kalan faaliyetlerimizi tamamlama yoluna gidebiliriz. Bu bir seçenek. Bunu yapamazsak faaliyetlerin niteliğine göre ya olduğu gibi sonuçları tescil edeceğiz ya da sezonu yok sayacağız. Üç branştaki faaliyetlerin niteliği ayrı olduğu için her biri için ayrı karar almamız gerekecek."

Türkmen, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın aldığı tedbirlere harfiyen uyduklarını belirterek, "Normalleşme ile ilgili ilk adımları biz de haziran başında attık. Her üç branşımız da ferdi sporlar olduğu için bakanlığın aldığı karar doğrultusunda illerde ve kulüplerimizde faaliyetlere yavaş da olsa geri dönüşler başladı. Tabi biz sürecin öncesinde teknik kurullarımızı topladık ve normale dönüş için her branşta uyulması gereken özel kuralları belirledik. Hassas noktaların bir daha altını çizdik ve bunları camiamızla paylaştık. Dart branşında mayıs ayında online dart turnuvası düzenledik. 68 sporcu iştirak ettiği bu faaliyetimiz diğer illere de örnek oldu ve kısa sürede 13 şehir de daha online dart turnuvaları düzenledik." değerlendirmesinde bulundu.

"İran ile online bir dart turnuvası yapmak için görüşüyoruz"

Türkmen, dart branşında milli takım sporcularını formda tutmak için bir dizi çalışma başlattıklarını söyledi. Bu kapsamda İran Genç Milli Takımı ile görüştüklerini vurgulayan Türkmen, şunları kaydetti:

"Dart branşında İran genç milli takımı ile online bir dart turnuvası yapmak için görüşüyoruz. Amacımız milli takım sporcularımızı diri tutmak. İran da bizim gibi bu branşta güçlü bir ülke. Ay sonunda bir yarışma yapmayı planlıyoruz. Diğer yandan bocce branşımız için gerçek zamanlı ve online karma yöntemle bir ulusal turnuva planımız var. Bocce’nin geleneksel oyunlarından ziyade hedef vurma oyunlarında organizasyon yapacağız. Planlamamız zor hedeflerin vurulması suretiyle puan toplanan oyunları oynatmak. İlk olarak iller bazında yoğunluğu düşük turnuvalar yapacağız. Ardından da bu turnuvaların kazananları online bağlantı ile yarıştıracağız. Teknik kurulumuz şu an bu konuda çalışıyor."

"2020 yılını yok sayıp 2021 takvimini aynen takip etmek istiyoruz"

Başkan Türkmen, aynı zamanda Uluslararası Bocce Konfederasyonu başkanı olduğunu anımsatarak, "Bu görevim nedeniyle tüm uluslararası kuruluşları yakından takip ediyorum. Başta Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere bu kuruluşların yaptığı açıklamaları ve bu açıklamaların arkasında yer alan farklı yorumları çok yakından takip ediyorum. Biz daha süreç başlamadan çok önce henüz şubat ayının başındayken nisan ayında Malezya’da yapılacak olan Asya Bocce Şampiyonasını eylül ayına erteledik. Salgın ilanından sonra da ivedilikle 10 Nisan’da uluslararası federasyon yönetim kurulunu topladık. Bu sene yapılacak Dünya Şampiyonalarını iptal etme kararı aldık. 30 Temmuz’da bir daha toplanacağız ve iptal kararı almadığımız kıta şampiyonalarını değerlendireceğiz. Şu an için bunları yapma ihtimali gözükmüyor. Dolayısıyla bütün bu faaliyetleri iptal yoluna gideceğiz." şeklinde konuştu.

2021 yılı için esnek bir planlama yapacaklarını anlatan Türkmen, şunları kaydetti:

"Faaliyetlere başlamak için mümkün olduğu kadar 2021 Nisan sonrasını düşünüyoruz, böylelikle yıl sonuna kadar değerlendirme opsiyonumuz olacak. Tabi ki faaliyetleri öteleme, erteleme makul olmuyor. Biz iptal yolunu benimsiyoruz. Mümkün olursa 2020 yılını yok sayıp 2021 takvimini aynen takip etmek istiyoruz. Ancak salgının psikolojik, ekonomik ve siyasi sonuçları olacağını da hesaba katıyoruz. 2021’de en iyi ihtimalle düşük profilli faaliyetler yapabileceğimizi öngörüyoruz."

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine dekan olarak atandığını anımsatan Türkmen, bunun sağlık ve spor üzerinde çalışmak için iyi bir fırsat olduğu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni dönemde sağlığı öne alan ve spor sektörüyle kesişecek projeler yapacağız. Bu konuda donanımlı ekip arkadaşlarımız bulunuyor. Şu anda fakülte olarak özel bir yöntemle Kovid-19 teşhis kiti geliştirmek üzere TÜBİTAK’a proje başvurusu yaptık. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ile bir protokol düzenleyerek üniversite laboratuvar ve ekipmanları onların kullanımına açtık. Yeni dönemde spor fakültemizle birlikte spor ve sağlığın kesiştiği farklı alanlarda projeler üretmeyi planlıyoruz. Bu konuda rektörümüz Prof. Dr. Selçuk Coşkun her türlü desteği veriyor ve önümüzü açıyor. Ülkemizde spor sektörü ile akademinin daha iç içe geçtiği bir planlama yaparak sporda normalleşme sürecinin yaşanmasına katkı sunmak istiyoruz."