Foça Spor Lisesi Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen söyleşiye öğrencilerin yanı sıra Foça Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ve Şube Müdürü Haluk Demirağ da katıldı. Çelik’in kariyerinde yaşadığı ilginç olaylarla başlayan söyleşinin büyük bölümü öğrencilerin sorularına ayrıldı. İyi futbolcu, iyi hakem, iyi teknik adam olma konusunda görüşlerini aktaran Mutlu Çelik, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim” sözlerini hatırlatarak iyi sporcu olmanın sırrının bu sözlerde gizli olduğunu söyledi. Söyleşi sonunda Mutlu Çelik’e çiçek vererek teşekkür eden Foça Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, öğrencilerin meslek felsefelerinin oluşumunda ve kariyer planlamalarında, söyleşilere katılan Türk sporunun tecrübeli ve önemli isimlerinin katkılarının çok önemli olduğuna dikkat çekti.

İHA