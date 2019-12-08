Cumartesi seansının son maçında Akhisarspor, İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. İlk 20 dakika golsüz geçildi. 7 dakika sonra penaltı kazanan Akigo, Burhan Eşer ile dengeyi bozdu: 1-0. 5 dakika sonra ise beyaz noktaya gelen İstanbulspor’da Aldin Cajic’in vuruşunda kaleci Gökhan gol izni vermedi. 51’de çektiği şutu yan ağlada kalan Erhan Çelenk, 52’de ise rakip fileleri sarstı takımını rahatlattı: 2-0. Sarı-Siyahlılar pes etmedi. Penaltıyı kaçıran Cajic, 59 ve 60’ta 63 saniye içerisinde Diouf’un paslarında fileleri buldu, takımını maça ortak etti: 2-2.

Cikalleshi işi bitirdi

Ev sahibi 69’da soldan Vrsajevic’in ortasında Burhan ile bir kez daha öne geçti: 3-2. İstanbulspor iki dakika sonra Onur ile karşılık verdi, skora yeniden denge geldi: 3-3. Gol duellosunda son sözü ise iki haftalık sakatlık sürecinin ardından takıma katılan ve sonradan oyuna giren Cikalleshi, 90+1’de söyledi. Müthiş maçı kazanan Akigo, zive ile aradaki 5 puanlık farkın açılmasına izin vermedi, maç fazlasıyla Büyükşehir Belediye Erzurum’u geçip ikinci sıraya çıktı.