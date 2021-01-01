Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Türkiye'de de rastlandığını açıkladı ve ''İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur.'' ifadelerini kullandı. İngiltere'nin daha bulaşıcı olan Covid-19'un mutasyonuna ilişkin açıklamasının ardından birçok ülke sınırlarını İngiltere'ye kapatmıştı.

Mutasyon virüsü ne demek? Türkiye'de koronavirüs mutasyonu var mı?

İngiltere'nin koronavirüs mutasyonuna ilişkin açıklamasının ardından birçok ülke sınırlarını İngiltere'ye kapatmıştı. İngiltere'ye uçuş yasağı koyan ülkelerden biri de Türkiye olmuştu. Mutasyon virüs alınan önlemlere rağmen ülkeye de sıçradı. Bakan Koca, İngiltere'den Türkiye'ye gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıkladı.

Mutasyon virüsünün olduğu ülkeler

Mutasyonlu virüs Avrupa’da İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, Finlandiya, İrlanda, Almanya, Belçika, İzlanda’da etkili olurken, Türkiye ve Kanada’ya da ulaştı. Asya’da ise Japonya, Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Hindistan’da görülürken Avustralya’dan da mutasyon haberi geldi. Ortadoğu’da ise İsrail ve Lübnan’da bulunuyor.

Mutasyon nedir?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde yer alan bilgilere göre mutasyon; Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik. RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

Varyant ne demek?

Varyant kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Varyant kelimesi Fransızca kökenlidir.

Varyant kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol

- Masal, efsane, bilmece, oyun, gelenek vb. bir metnin, bir eserin, bir olayın aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, değişke

- Bir dil içindeki her türlü çeşitlenme