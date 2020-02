Mustafa Reşit Akçay, FANATİK’e konuştu: Sözlerim çok çarpıtıldı

2012-2013’te Ziraat Türkiye Kupası’nda 1461 Trabzon ile İstanbul’da Galatasaray’ı 2-1 devirerek eleyen, devamında Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-2 yenen, 2013-2014’te Trabzonspor’u UEFA Avrupa Ligi Grupları’ndan lider çıkaran, 2016-2017’de Osmanlı’yı tarihinde ilk kez Avrupa’ya götüren ve Başkent ekibiyle de grupları zirvede tamamlayan Mustafa Reşit Akçay, 2017-2018 sezonu başında da Konyaspor’un başında Süper Kupa’yı kazandı. Tecrübeli teknik adam hocalığı kadar, farklı tarzıyla da hep çok konuşuldu. Son günlerde ise bir açıklamasıyla gündem oldu. “Trabzonspor’un şampiyon olmasını isterim” diyen Ankaragücü’nün hocası Akçay için, ‘Bir takımı çalıştıran teknik adam bunu söyler mi?’ de denildi, ‘Trabzonspor veya Fenerbahçe maçlarında takımını nasıl hazırlayacak’ da... Biz de Mustafa hocaya röportajımızda önce bu sözlerini sorduk, sonrasında genel bir futbol sohbeti yaptık. İşte Mustafa Reşit Akçay’ın açıklamaları...

Akçay, editörümüz Atalay Özçelikli’nin sorularına içtenlikle yanıt verdi.

'Gelişmiş ülkelerde olur'

Öncelikle açıklamanızdan başlayalım hocam. Çok tartışıldı. “Trabzonspor’un şampiyon olmasını isterim” diye neden söylediniz? Tepkilere ne diyorsunuz?

“Türk futbolunu geliştirebilecek bir bakış açısıyla bakmıştım duruma. İnsanlar düşüncelerini özgürce ortaya koyabilmeli. Gelişmiş ülkelerde böyle olur. Ancak yanlış anlaşılmalar oldu. Bizde farklı tarafa çekiliyor. Bu duruma çok üzüldüm. Allah herkesin gönlüne göre versin. Benim ajandam yok! Futbola ve Ankaragücü’ne hizmet etmeye devam edeceğim. Açıklamaları herkes kendine uygun olan tarafa çekti. Çarpıtıldı diyebiliriz. Sosyal medyada büyütülmesi normal. Bunları aslında konuşabilmeliyiz, art niyet aramaktan çok, güven duygusu geliştirmeliyiz. Ancak bizde çok zor”

'Sihirli dokunuş yapmadım'

Geldiniz, 2 maçta 4 puan topladınız. Ankaragücü 14 maç sonra kazandı. Kısa sürede takımda neyi değiştirdiniz?

“Özgüven duygusu üzerinde durduk. Yeni transferlerimizden hazır olan oyuncularla karma bir fiziksel değer ürettik. Yaptığımız çok fazla sihirli bir dokunuş değildi. Aslında amacımız var olanı göstermekti. Takım içinde küçük oynamalar ve ruhsal etkileşime yöneldik. Yeni gelen oyuncularla, eski futbolcularımızın kaynaştırılması ile ilgileniyoruz. Kazandıkça problemleri tamamen aşacağız.”

'Altyapı, hem cennet hem de cehennem'

Sizin esas sevdanız altyapı. Altyapı sizin için ne ifade ediyor?

“Altyapı, futbolun cenneti ve cehennemi. Bunun sebebi, ikisini de ifade ediyor. Zordur, cehennem gibidir. Çok güzeldir, cennet gibidir. Eğer siz yaratılış itibarıyla futbolun size verdiklerini doğru bir şekilde tanımladığınızda, oraya borçlu olduğunuzu unutmamalısınız. Bu bir insani bakış açısı. Altyapı benim için vazgeçilmez ve vazgeçilmemesi gereken bir nokta. Ülkemizin genetiğinin bugün Brezilya, İspanya ve Almanya genetiğinden daha ileride olduğunu düşünüyorum. Buraya yapılacak olan yatırımların da çok kısa sürede geri dönüş yapacağını ve katma değeri mükemmel şekilde getireceğini, futbola büyük katkılar vereceğini düşünüyorum. 30 sene önce de aynı şeyleri söylüyordum, bugün de bunları dile getiriyorum. Bu bir aşk, bu bir sevdadır, altyapılar da Türkiye’nin kurtuluş reçetesidir”

'Alman disiplini İspanyol tekniği Türk cesareti ve hızı'

Peki altyapıda hocalar yeterli mi? Nasıl bir ekol benimsenmeli?

“Hayal gücümüz ve cesaretimiz eksik, ekonomik ihtiyaçlarımız bizi tutsak ediyor, futbola ayırdığımız vakti parayla eşitlemeye çalışıyor ve fedakârlık kısmını atlıyoruz. Avrupa’da kulüpler bütçelerinin yüzde 10-15’ini altyapıya ayırıyor. Bizde yüzde 1 bile değil. Bu antrenör gelişimini de engeller. 2-3 bin lira maaş vererek, oradaki hocalardan iyi sonuçlar bekleyemezsiniz. Mesela TFF maç priminden yüzde 50 kesse, altyapı hocalarına yurt dışında staj imkanı verse gelişim sağlanır. Bu bir fikir sadece. Ekol konusunda ise Almanya bize daha yakın. Kendi ırkımızdan, 5 milyonluk nüfustan yüksek seviyede oyuncu üretmiş. Bizim yapımızı biliyorlar. Onlarla işbirliği yapmalıyız. Almanlar’ın disiplini, İspanyollar’ın tekniği, Türk cesareti ve hızıyla birleştirilerek ortaya bir ekol çıkarılabileceğini düşünüyorum”

'İspat maçına çıkacağız'

Akçay, cumartesi günü Ankara’da oynayacakları lig maçı için, “Fenerbahçe favori” dedi ve ekledi: “Alınacak her puan bizim için değerli. Yeni oluşumla kendimizi ispat etmeye çalışacağız”

Cumartesi günü Fenerbahçe karşılaşması var. O maçla ilgili ne söylemek istersiniz?

“Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Zengin bir oyun anlayışı var. Sahada oynanan futbol konusunda iyi görüntüler veriyorlar. Ama biz de yeni oluşumla kendimizi ispat etmeye ve o maçta alacak olduğumuz puan ya da puanlarla da kendimize olan güvenimizi maksimum seviyeye taşıyabiliriz. Bu yönden çok önemli bir karşılaşma olacak. Belki bazı eksiklerimiz olacak ama mümkün olduğunda fiziksel olarak hazırlanmaya çalışacağız. Maçın zevkli geçeceğini düşünüyoruz. Ancak favorisinin Fenerbahçe olduğu bir karşılaşma oynayacağız. Alınacak her puan bizim için çok değerli”

Taraftara söylemek istediğiniz bir şey var mı?

“Ankaragücü’nün çok özel bir taraftarı var. Her şeye rağmen taraftarlar. İstanbul takımlarının zaten belli bir taraftar kitlesi var. Anadolu’dan Ankaragücü’nün yanı sıra Trabzon’un, Bursa’nın, Eskişehir’in çok özel taraftarları var. Bu taraftarlar hakikaten karşılıksız seven insanlar. Takım başka şehre taşınsın, onlar düşünmeden oraya gidecek insanlar. O nedenden dolayı bu takımın hocası olduğum için şanslıyım. Gelecek için asla pes etmeyeceğiz. Her maça final gözüyle bakacağız. Çalışarak, gelişerek devam edeceğiz”

Mustafa Akçay’dan inciler...

“Yabancı sınırı kesinlikle düşmeli. Bazı şeyler için radikal karar şart. Mesela 6 sınırı, bence adil”

“Başakşehir dışında Avrupa’da kulüplerimiz başarılı olamadı. Ama Milli Takım’da durum farklı. Bir kere Şenol hoca var. Ve kadrodaki isimlerin çoğu Avrupa’da rekabet edenlerden oluşuyor”

“Boşta olduğum dönemde hiç vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim. Sadece ufak bir kırgınlığım var”

“Takımlarımda hızlı ve mücadeleci oyuncularla çalışmayı uygun görüyorum. İkisi de benim için vazgeçilmez”

“Ligimizden Avrupa’ya gitmeye en yakın 3 oyuncu; Emre Akbaba, Abdülkadir Ömür ve Emre Kılınç...”

Atalay Özçelikli / FANATİK ÖZEL