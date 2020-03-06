Mustafa Reşit Akçay'ın maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Hem oyuncular hem de camialar için Beşiktaş gibi takımlara karşı oynamak önemli. Gelecekle ilgili bazı kaygıları gidermek istiyoruz. Oyuncuların kariyerleri açısından da önemli bir maç. Zor bir maç olacak. Umarım istediğimizi alırız.

Lens'in sağ bek oynayabileceği ihtimali doğunca biz de bir hamle düşündük. Konrad daha içeriye "drive" eden bir oyuncu. Lens'e karşı daha etkili olabileceğini de düşünüyoruz. Saba'yı da hamle oyuncusu olarak saklıyoruz.

Özellikle canlı bir Beşiktaş'la oynayacağız. Ofansif bir saldırı bekliyoruz. Belki 4'lü, 4-1-4-1 gibi bir oyun bekliyoruz. Biz de kora kor girmeye hazırız. Artık bizim de kaybedecek bir şeyimizin olmadığı dönemlere giriyoruz. Her müsabaka bizim için önemli.