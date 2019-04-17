Mustafa Özmen bir kez daha birinci oldu

Sepaş Enerji’nin desteklediği Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen, Kano Bahar Kupası yarışlarında 500 metre yarışlarında birinci oldu.

17 Nisan 2019, Çarşamba 13:48
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Mustafa Özmen bir kez daha birinci oldu

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’nde hizmet verdiği 1,7 milyon müşterinin hayatına hizmetlerinin yanı sıra yürüttüğü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dokunmaya önem veren Sepaş Enerji’nin desteklediği Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen yeni başarılara imza atıyor. Köyceğiz Belediyesi tarafından düzenlenen Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışlarına katılan Mustafa Özmen 500 metre yarışlarında birinci oldu. Özmen, 200 metre yarışlarında da ikincilik kupasını kaldırdı. 2 kulüpten 189 sporcunun katıldığı yarışlarda önemli başarılara imza atan Mustafa Özmen, hedefi olan Türkiye’yi Olimpiyatlarda temsil etme yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

İHA

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