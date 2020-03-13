Mustafa Özer: Son dakikada yediğimiz gol bizi çok üzdü

Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 27. haftasında Osmanlıspor'a konuk oldu. Haftalardır kazanamayan Eskişehirspor, Osmanlıspor deplasmanında 38’de öne geçti. Galibiyete çok yaklaşan Kırmızı-Siyahlılar’ı Osmanlı’nın genç ismi Batuhan 90+1’de şok etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, 3 puanı kaçırdıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Özer, "Ellerinden geleni yaptılar. 1-0 öndeyken Cemal’in şutu direkten döndü. Direkten dönen şutumuz gol olsa skoru 2-0 yapıp maçı kazanabilirdik. Sakatlıklardan ötürü birçok iyi oyuncumuzu maçtan almak zorunda kaldık. İyi oynadık. Ancak son dakikada yediğimiz gol bizi çok üzdü. Son haftaya kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.