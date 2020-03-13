Mustafa Özer: Son dakikada yediğimiz gol bizi çok üzdü
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. 3 puanı kaçırdıkları için çok üzgün olduklarını belirten Özer, ''Son dakikada yediğimiz gol bizi çok üzdü. Son haftaya kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 27. haftasında Osmanlıspor'a konuk oldu. Haftalardır kazanamayan Eskişehirspor, Osmanlıspor deplasmanında 38’de öne geçti. Galibiyete çok yaklaşan Kırmızı-Siyahlılar’ı Osmanlı’nın genç ismi Batuhan 90+1’de şok etti.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, 3 puanı kaçırdıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.
Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Özer, "Ellerinden geleni yaptılar. 1-0 öndeyken Cemal’in şutu direkten döndü. Direkten dönen şutumuz gol olsa skoru 2-0 yapıp maçı kazanabilirdik. Sakatlıklardan ötürü birçok iyi oyuncumuzu maçtan almak zorunda kaldık. İyi oynadık. Ancak son dakikada yediğimiz gol bizi çok üzdü. Son haftaya kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.