Mustafa Özer: Eskişehirspor’a sahip çıkalım

TFF 1'inci Lig'in 34’ncü haftasında ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, kendi evinde Boluspor’a 3-0 yenildi. Son sırada yer alıp küme düşen Eskişehirspor’un teknik direktörü Mustafa Özer, maça genç futbolculardan oluşan bir kadroyla çıktıklarını söyledi.

Karşılaşmanın 26. dakikasına kadar iyi oynadıklarını anlatan Özer, "Bireysel hatadan gol yedik. 80. dakikadan sonra genç oyuncuları değiştirerek onların yerine de genç oyuncuları sahaya sürdük. Onları da görme imkanı bulduk. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Eskişehirspor’a sahip çıkalım. Çok değerli bir takım, Eskişehirspor. İşimiz gerçekten çor zor. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.