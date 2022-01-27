Mısır basınında yer alan haberlere göre, Mısır'ın Giza şehrindeki bir eğitim enstitüsünde Galatasaray 'ın futbolcusu Mustafa Muhammed'in arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin Muhammed’in yerine sınava girdiği belirtilmişti. Haberlerde, o kişinin 3 sınava girdiğini itiraf ettiği aktarıldı.

Mısır Başsavcılığının sanığın suçunu itiraf etmesinin ardından soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdiği ve soruşturmanın devam edeceği belirtildi.

Sanığın, Muhammed'in Afrika Uluslar Kupası’nda yer aldığı için arkadaşına yardım etmek istediğini söylediği ifade edildi.

İHA