Mustafa Kemal Danabaş'tan Nihat Özdemir için ihraç açıklaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Nihat Özdemir'in kulüpten ihracına ilişkin çok sayıda talep aldıklarını ve bunların karşılıksız kalmayacağını dile getirdi.

05 Haziran 2020, Cuma 18:27 Son Güncelleme:
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Mustafa Kemal Danabaş'tan Nihat Özdemir için ihraç açıklaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamalara karşı değerlendirmelerde bulundu. 

Haber Global'e konuşan Mustafa Kemal Danabaş, "Nihat Özdemir'in açıklamalarını hayretle izledik. 3 Temmuz her Fenerbahçelinin kırmızı çizgisidir. Bu söylemler neye hizmet ediyor, bu soruyu Nihat Özdemir en iyi şekilde cevaplayacaktır" ifadelerini kullandı. 

Nihat Özdemir'in kulüpten ihracına ilişkin de açıklamalarda bulunan Mustafa Kemal Danabaş, "Nihat Özdemir'in kulübümüzden ihracı konusunda çok fazla dilekçe geldi. Her daim Fenerbahçe'yi destekleyen Fenerbahçe'ye koşulsuz her mecrada desteğini veren üyelerimizin ve taraftarlarımızın bu talepleri kesinlikle karşılıksız kalmayacaktır" dedi.


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