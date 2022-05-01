Mustafa Gürsel: Kendi sahamızda moral bulmak istiyorduk

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’ne 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu maç moral anlamında istediğimiz bir maçtı. 2 hafta deplasmanda oynadık kazanamadık. Kendi sahamızda da moral bulmak istiyorduk ama olmadı. Bundan sonraki 3 maçımızı en iyi şekilde oynayıp tamamen bundan sonraki hedefimize odaklanacağız. Eksik olan oyuncularımızın bu süreçte de tedavi olması, cezalarının bitmesi ve tam kadro halinde hedef maçlarımızı oynayıp elimizden geleni oynamalıyız. Bu maça gelince ilk yarı biz pozisyon yakaladık ama atamadık. Rakibimiz kazandı tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.